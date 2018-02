Zollernalbkreis Zahl der Motorradunfälle erreicht Spitzenwert

Die Zahl der Unfälle mit Rad- und Pedelec-Fahrern hat von 59 auf 82 zugenommen. Das bedeutet ein Plus von 39 Prozent. Acht Unfälle fanden im vergangenen unter Drogeneinfluss statt. Gegenüber dem fünfjährigen Durchschnitt bedeutet das eine Zunahme um 110 Prozent. Auch zwei Fußgänger und zwei Pedelec-Fahrer starben im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen im Kreis. Von den getöteten Radfahrern trug niemand einen Fahrradhelm.

Im Bereich der Unfallbekämpfung für Motorradfahrer wird das Polizeipräsidium Tuttlingen auch in diesem Jahr seinen Schwerpunkt setzen. Insbesondere an den Wochenenden sei es das Ziel, auf den viel befahrenen Motorradstrecken die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Überwachungsaktionen werden, so die Polizei, begleitet durch Präventionsveranstaltungen an den Haupttreffpunkten der Biker, um diese für die Gefahren zu sensibilisieren.

Bei den getöteten Auto-Insassen ist die Zahl von sechs auf fünf zurückgegangen. Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, hat von 92 auf 93 zugenommen; das bedeutet ein Plus von 13,4 Prozent.

Als wesentliche Unfallursachen nennt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit, zu geringer Abstand zum Vordermann, riskantes Überholen, Vorfahrtsverletzung sowie Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren. Bei den geschwindigkeitsbedingten Unfällen hat es im vergangenen Jahr eine Zunahme um 18,1 Prozent (von 210 auf 248) gegeben.

Auch die Zahl der Vorfahrtverletzungen hat von 390 auf 411 um 5,4 Prozent zugenommen. Nach Angaben der Polizei hat auch die Zahl der Unfälle mit Beteiligung von "jungen Fahrern" zwischen 18 und 24 Jahren sowie von Senioren leicht zugenommen.