Zollernalbkreis Zahl der jungen Straftäter geht zurück

Die Aufklärungsquote im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist hoch: Insgesamt konnten 62,6 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden. Damit belege das Polizeipräsidium einen Spitzenplatz im Land, erklärte der Kriminalhauptkommissar.

Etwa drei Viertel der Straftäter waren laut Statistik männlich, der Anteil der weiblichen Täter macht knapp ein Viertel aus. Den Anteil der Nichtdeutschen bezifferte Rieger auf 31,8 Prozent.

In 57 Fällen waren Heranwachsende, in 51 Fällen Jugendliche und in 16 Fällen Kinder Opfer von vorsätzlichen Körperverletzungen. Im Fall von gefährlichen Körperverletzungen waren Heranwachsende in 33 Fällen, Jugendliche in 25 Fällen und Kinder in elf Fällen die Opfer. Was die Zahl der Opfer von Sexualdelikten angeht, so waren in 18 Fällen Kinder und in 15 Fällen Jugendliche die Betroffenen.

Insgesamt, fasste Landrat Günther-Martin Pauli zusammen, befinde man sich auf einem guten Weg. Er hoffe, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen werde.

Der Jugendhilfeausschuss nahm den Bericht zustimmend zur Kenntnis.