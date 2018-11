Zollernalbkreis Zahl der Fahrgäste hat leicht abgenommen

Um auf die veränderten Rahmenbedingungen einzugehen, habe eine Arbeitsgruppe des Aufsichtsrats eine neue Strategieplanung sowie ein Projektmanagement erarbeitet, dessen Ziel es sei, für die Jahre bis 2021 strategische Schwerpunkte herauszuarbeiten, um die Leistungsfähigkeit des ÖPNV zu erhalten und, wo möglich, zu verbessern.

Erfreulich aus Sicht des Verkehrsverbunds ist, dass die Tarife, die 2017 um durchschnittlich ein Prozent erhöht worden sind, in diesem Jahr nur um durchschnittlich 0,9 Prozent erhöht worden seien, was die geringste Erhöhung seit Verbundstart darstelle. Zum Jahresbeginn seien nur die Monatskarten und die Jahres-Abos "maßvoll" erhöht worden. Das Fahrgeldaufkommen betrug 2017 insgesamt 65,41 Millionen Euro, was einem Plus von 2,7 Prozent entspricht.

Mit der 9-Uhr-Monatskarte und dem 9-Uhr-Jahresabo sei die Tarifstruktur weiterentwickelt worden. Umgesetzt wurden auch mehrere Tariferweiterungen mit den Verbünden in den Landkreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen. Seit März 2017 verkehrt die zweite Regiobuslinie innerhalb des naldo-Verbunds zwischen Reutlingen und dem Stuttgarter Flughafen. Zudem werden die naldo-Tarife nun auch auf der Gäubahn im Bereich Ergenzingen und Herrenberg anerkannt.

Beim Vertrieb setzt man vermehr auf Handy- und Online-Tickets. Die naldo-App biete neben dem Ticketkauf auch eine Fahrplanauskunft. In Sachen Marketing wird im Jahresbericht auf das Jubiläum "15 Jahre naldo" sowie auf die Aktionen Neubürger und Online-Ticket verwiesen. Zudem wird nun auch der naldo-Newsletter an rund 1000 Städte und Gemeinden im Verbundgebiet verschickt und der Verkehrsverbund versucht über Facebook Kunden zu gewinnen. Die Zahl der Nutzer sei auf 6400 gestiegen. Für die Zukunft plant naldo eine neues Abo-Online-Programm und eine elektronische Kontrolle der Fahrscheine.