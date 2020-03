Zollernalbkreis Zahl der Corona-Kranken steigt deutlich

Demnach sind nun in den Krankenhäusern in Balingen und Ebingen 109 infizierte Personen aufgenommen. Das sind 20 mehr als noch am Sonntag. Zwölf Patienten befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, das sind vier mehr als am Sonntag.

Klinik-Chef Gerhard Hinger hatte in der vergangenen Woche gesagt, das im Zollernalb-Klinikum 150 bis 160 Corona-Patienten aufgenommen werden könnten. Steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus behandelt werden müssen, weiter an, so dürfte demnächst das Not-Lazarett in Betrieb gehen, das das DRK Zollernalb in der Balinger Kreissporthalle sowie in der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule eingerichtet hat.