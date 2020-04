Zollernalbkreis Warum das Wasser unterschiedlich viel kostet

Preise variieren

"Die Kosten für den Wasserbezug der Gemeinde können, je nachdem, welche Gegebenheiten für Wassergewinnung- und Aufbereitung vorhanden sind, ebenfalls gebietsweise sehr stark variieren." Auch die Struktur der Kommune – Flächengemeinde oder dicht besiedelter Einzelort – sowie das bauliche Alter der Trink- und Abwassernetze, der Unterhalt einer oder mehrerer Kläranlagen und die Beteiligung an einem Abwasserzweckverband können starke Auswirkungen auf die Gebühren haben. Deshalb kann der Wasserpreis auch zwischen zwei Orten, die geografisch nahe beieinander liegen, trotzdem weit auseinander klaffen.

"Bei der Kalkulation von Wasserversorgungsbeiträgen spielen unter anderem folgende Faktoren eine Rolle: der Betriebsaufwand – Kosten für Fremdwasserbezug und/oder Unterhaltung eines eigenen Wasserwerks, Aufwendungen zum Betrieb und Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen einschließlich Personalkosten – und die kalkulatorischen Kosten (insbesondere Abschreibungen)", sagt Geislingens Kämmerer.

Kosten sind zu decken

"Bei den Erlösen kommen die Zählergrundgebühren und die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen kostensenkend hinzu. Der übrig bleibende Abmangel muss aus dem Wasserverkauf erwirtschaftet werden. Je nachdem, wie hoch, örtlich betrachtet, der Aufwand hierfür ausfällt, ergeben sich aus den Kalkulationen höhere oder niedrigere Gebührensätze."

Ein Blick auf die Übersichtstabelle bestätigt, was der Verwaltungswirt Juriatti erläutert: Die Gebühren für Ab-, Frisch- und Niederschlagswasser liegen in den 25 Städten und Kommunen des Zollernalbkreises teils weit auseinander.

Abwasser etwa wird mit 1,67 beziehungsweise 1,70 Euro je Kubikmeter in Ratshausen und Haigerloch derzeit am günstigsten geklärt.

In der Stadt Rosenfeld hingegen muss man derzeit 4,80 Euro bezahlen. Das große und damit teure Kanalnetz sowie die vier kleinen, örtlichen und kostenträchtigen Kläranlagen sind im dortigen Gemeinderat auch dieses Jahr wieder ein intensiv diskutiertes Thema.

1,30 Euro Differenz

Frisch- oder Trinkwasser bekommt man am billigsten in Nusplingen und Weilen unter den Rinnen: Dort zahlen die Bürger jeweils 1,61 Euro je Kubikmeter. Am teuersten ist der Wasserzins in Burladingen, Geislingen und Obernheim mit 2,90 Euro und mehr.

Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr müssen Grundstückseigentümer jährlich einen Obolus je Quadratmeter versiegelter Fläche entrichten. Dieser fällt in Bisingen, Obernheim und Rangendingen mit jeweils rund 20 Cent am niedrigsten aus.

Richtig teuer ist es hingegen in Winterlingen Regenwasser vom Haus oder dem Parkplatz in die Kanalisation strömen zu lassen: 1,11 Euro zahlen die Bürger dort.