Zollernalbkreis vor zweitem Lockdown So bewertet der Einzelhandel die Lage

Das gesamte Jahr 2020 sei für seine Geschäfte hart gewesen, sagt Maier. Im Sommer habe man sich wieder einigermaßen hochrappeln können, aber die jetzt beschlossenen Maßnahmen kämen zur Weihnachtszeit besonders ungünstig. "Am Samstag haben wir den Braten schon gerochen. Ich denke schon, dass wir bis Mittwoch noch etwas reinholen können, aber in zwei Tagen können wir auch nicht die Welt retten."

Hinzu kommt, dass er – falls die Maßnahmen noch länger als 10. Januar gelten sollten – die Wintermode wohl nicht mehr an den Mann bringen könne. "Nach Weihnachten reduzieren wir in der Regel die Winterware. Ende Januar brauche ich damit kaum noch anzufangen." Seine Mitarbeiter muss er ab Mittwoch wieder in Kurzarbeit schicken. "Ob wir das alles auffangen können, wissen wir nicht. Es wird auf jeden Fall tiefe Spuren hinterlassen."

Martin Keidel: "So kurz vor Weihnachten ist das ein herber Schlag"

Martin Keidel, Inhaber vom Foto Keidel in Hechingen, sieht die Sache ähnlich: "So kurz vor Weihnachten ist das ein herber Schlag für uns, vor allem da wir in dieser Zeit viele kurzfristige Geschenke haben. Es gibt viele Kunden, die gerade in der Weihnachtszeit Gruppenbilder anfertigen lassen wollen." Wie stark sich das für sein Geschäft insgesamt auswirken wird, kann er aktuell noch nicht sagen. "Aber ich denke, dass uns im Dezember dadurch mindestens die Hälfte des Umsatzes fehlen wird."

Auch bei ihm sei das gesamte Jahr "sehr, sehr schwierig" gewesen. "Gerade im Bereich Hochzeitsfotografie hatten wir herbe Einschnitte. Es gab Brautpaare, die drei Mal ihre Hochzeit verschieben mussten und dann gesagt haben, dass sie jetzt nur standesamtlich heiraten und daher meinten: ›Wir brauchen das jetzt nicht mehr‹." Auch die klassischen Fotos von Weihnachtsfeiern fallen praktisch komplett weg.

"Wir können das finanziell auf keinen Fall auffangen. Ich denke, wenn der Staat nichts für den Einzelhandel tut, wird es in den Innenstädten dunkel aussehen. Viele Geschäfte werden das nicht überleben", so die Angst des Hechinger Unternehmers. Normalerweise hat sein Laden montags geschlossen, aber angesichts der Umstände habe man sich dazu entschlossen, trotzdem zu öffnen. "Viele Kunden haben jetzt Angst, dass sie ihre Weihnachtsgeschenke nicht mehr bekommen. Die können wir aber beruhigen. Kontaktloses Abholen ihrer Bestellungen oder gegebenenfalls Lieferungen werden wir anbieten. Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften."

Bücher und Haushaltswaren sind heiß begehrt

Von einem riesigen vorweihnachtlichen Ansturm berichtet derweil Susanne Mebold, Inhaberin des gleichnamigen Haushaltswarengeschäfts in Balingen. Sie komme kaum noch hinterher, sagt sie am Montag. Das sei einerseits erfreulich, andererseits aber bedeute die bevorstehende Ladenschließung ab Mittwoch einen großen Stress: Die Nachfrage nach Haushaltswaren sei ungebrochen stark, wegen Corona in diesem Jahr eher noch größer: Weil die Gastronomie zwangsweise schließen musste, stünden viele Menschen – auch weil sie die Zeit dafür hätten – nun wieder selbst am Herd. Bräter, Spätzlepressen, Plätzchenformen – all das verkauft Mebold derzeit "ohne Ende".

Das große Problem sei derweil, sagt die Ladeninhaberin, dass viele Kunden auf Weihnachten hin Dinge bestellt hätten. Viele Artikel seien indes noch nicht geliefert worden. Sie will deshalb nach der Geschäftsschließung ab Mittwoch wieder – wie im Frühjahr schon – einen Lieferservice anbieten. Und Kunden die Möglichkeit bieten, die bestellte Ware – unter Wahrung des Abstands und der Hygienevorgaben – abzuholen. Trotz Schließung gehe ihr das Geschäft sicher nicht aus, so Mebold.

So sieht es auch Mara von der Fecht, Filialleiterin der Osianderschen Buchhandlung in Ebingen. "Wenn ich rechne, dass vergangenes Jahr rund 35 Prozent des Weihnachtsgeschäfts in der Woche ablief, in der wir jetzt schließen müssen, ist das unmöglich zu kompensieren." Gerade Bücher, Zeitschriften und Kalender kommen an Heiligabend oft unter den Christbaum.

Lesen Sie auch: "Diese Regeln gelten ab Mittwoch in Baden-Württemberg"

Dass dieser Einschnitt kommen wird, damit hat die Filialleiterin schon Ende der vergangenen Woche gerechnet: "Es hat sich abgezeichnet, dass der harte Lockdown nicht erst nach Weihnachten kommt." Aber Zeit zur Vorbereitung auf die Zwangsschließung, geschweige denn Zeit für die Erarbeitung eines Konzepts, um den Lockdown zu überbrücken, sei nicht genügend gewesen.

Dass die Menschen noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke einkaufen wollen, sei deutlich zu spüren: "Heute Morgen war die Hölle los. Es herrscht Trubel". Das Gefühl der Ungewissheit, wie es weitergeht, kennt von der Fecht bereits aus den April-Erfahrungen – und damit auch die Risiken eines Lockdowns für den Einzelhandel: "Wir verlieren die Kunden immer mehr an den Onlinehandel." Diese dann wieder zu motivieren, bei lokalen Einzelhändlern einzukaufen, sei enorm schwer. Dennoch gibt sie nicht auf und baut auf eine Abholstation für bestellte Bücher – hat dabei aber ein Problem: "Bevor ich die Genehmigung nicht schwarz auf weiß habe, kann ich nicht einmal den Abholservice garantieren."

Überraschend traf es auch die Friseure, die schließen müssen, obwohl von politischer Seite der Branche attestiert wird, dass im Friseursalon das Ansteckungsrisiko gering ist. Guiseppe Capone, Obermeister der Friseur-Innung Zollernalb, sagt: "Wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir haben so viel Geld, Zeit und Mühe in das Hygienekonzept gesteckt."

Dennoch heißt es ab Mittwoch für bundesweit 83 000 Friseurbetriebe, ihr Handwerk niederzulegen. Capone, dessen Friseurgeschäft in der Ebinger Marktstraße liegt, hat vor allem Angst um die Auszubildenden: "Die Zeit geht von der Lehre ab. Für die Azubis ist Kurzarbeit nicht gut."

Ein wenig Verständnis für die Maßnahmen zeigt Capone dennoch: "Wenn nur die Friseure offen bleiben, würde das auch ein schlechtes Licht auf uns werfen. Wir wollen aber Teil einer konstruktiven Lösung sein." Jetzt gelte es bis Mittwoch, noch möglichst viele Kunden zu bedienen – verärgern und abweisen will Capone niemanden. Der Januar bleibt auch für ihn der einzige Hoffnungsschimmer. "Die Ungewissheit ist riesig."