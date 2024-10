Wer einen Instagram-Account hat, kann wenn er mag, gleich das Smartphone zücken und dort nach zakige_memes suchen. „Wir vermemen den Zollernalbkreis“, verspricht die Seitenbeschreibung von zakige_memes. Seit ein paar Wochen ist der Instagram-Account aktiv, bis dato 219 Follower, Tendez steigend.

Wer nun aber nicht weiß, was ein „Meme“ ist: Das ist ein Bild oder Kurz-Video, das mit einem kleinen Text unterlegt wird. In der Kombination bekommt das Ganze – im allerbesten Fall – eine neue, witzige Bedeutung. Im Falle von zakige_memes werden der Zollernalbkreis, seine Bewohner, deren Angewohnheiten, Besonderheiten und Orte liebevoll auf die Schippe genommen.

Lesen Sie auch

Leichte Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben

Ein Beispiel: Das berühmte Foto ist zu sehen, wie Pipi Langstrumpf – die roten Zöpfe stehen weit ab vom Kopf – sich mit einer Schere die Spaghetti am Mund abschneidet. Der Text, den zakige_memes draugelegt hat: „Wenn’s bei Oma Spätzle mit Soß gibt“. Ganz klar – das ist eine Huldigung an Oma und an ihre Spätzle mit Soß’, von denen man nie genug kriegen kann.

Und noch eins: Ein Bild, auf dem sich ein etwas entkräftet wirkender Action-Held durch ein schneebedecktes Gebirge kämpft. Leichte Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Der Text darauf lautet „Sonntagswanderung vom Lochen bis zum Hörnle.“

Durch bereits 59 ganz nette bis sehr lustige Beiträge kann sich der User scrollen – und die schwäbische Heimat von einer ganz anderen Seite kennenlernen.