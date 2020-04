Zollernalbkreis Vereinen geht in Corona-Krise das Geld aus

Einnahmen aus Festen und Turnieren fallen weg

"Das zehrt nicht nur an den Nerven der Ehrenamtlichen und der Mitglieder, sondern frisst auch tiefe Löcher in die Vereinskassen. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht, wenn die Vereine in unserem Sportkreis von ihren Rücklagen leben müssen", sagt Hendrik Rohm, Präsident des Sportkreises Zollernalb. Dabei würde gerade jetzt in den Vereinen die Zeit der Turniere, Meisterschaften, Volksläufe oder Sommerfeste beginnen. Die dabei erzielten Einnahmen, etwa durch Teilnehmerbeiträge oder Bewirtung, seien neben den Mitgliedsbeiträgen das zweite wichtige finanzielle Standbein der Vereine. Doch dieses falle bis auf Weiteres weg.