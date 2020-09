Zollernalbkreis Urlaubszeit auf Arbeitsmarkt deutlich spürbar

"Der August ist für uns immer ein schwieriger Monat. Der Arbeitsmarkt kann in diesem Monat traditionell die zu Beginn der Haupturlaubszeit und am Ende eines Ausbildungsjahres steigende Zahl an Arbeitsuchenden nicht vollständig aufnehmen", erläutert Anke Traber, Leiterin der Balinger Agentur für Arbeit. Dies gelte für alle Arbeitsagenturen in Baden-Württemberg. Die Arbeitslosigkeit sei in den vergangenen vier Wochen im ganzen Land gestiegen, in der Region allerdings überdurchschnittlich stark, so Traber weiter.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August hat zu etwas höheren Arbeitslosenquoten mit Steigerungsraten zwischen 0,2 und 0,3 Prozentpunkten in den einzelnen Geschäftseinheiten geführt. Die Quote liegt in Balingen bei 4,4 Prozent, in Hechingen bei 4,0 und in Albstadt bei 5,5 Prozent. Für den Zollernalbkreis ergibt das eine Quote von 4,6 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Arbeitslosenquote auf 4,0 Prozent. Für den gesamten Agenturbezirk beträgt die Arbeitslosenquote 4,4 Prozent und damit um zwei Zehntel niedriger als der Landesschnitt.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat wieder zugelegt

Der Arbeitslosenbestand sei seit Juli um mehr als sieben Prozent gestiegen und liege vor allem wegen Corona um 38 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Arbeitskräftenachfrage habe aber in den vergangenen vier Wochen nochmals zugelegt. Im August wurden der Agentur für Arbeit 770 Stellen neu gemeldet. Das sind zwar deutlich weniger als 2019, aber 140 mehr als im Juli. Damit sind derzeit knapp 3000 Stellen in allen Bereichen zur Besetzung im Bestand.

Besonders stark gestiegen ist im August die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der jungen Leute bis 25 Jahre – um knapp 23 Prozent. Derzeit sind 1060 Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, fast 200 mehr als vor vier Wochen. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres geht üblicherweise der Anteil junger Arbeitsloser wieder zurück.

Weiterhin gute Nachrichten gibt es trotz Corona vom Ausbildungsstellenmarkt: Ende August gibt es zwar noch 280 Bewerber, die bisher keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative in der Tasche haben. Dem stehen aber rund 970 freie Ausbildungsplätze gegenüber, weil viele Unternehmen an ihrer Ausbildungsabsicht trotz der Corona-Unsicherheiten festgehalten haben.