Zollernalbkreis/Tübingen Plettenberg: Weg für neues Abbaugebiet geebnet

Was sie vom geplanten neuen Gesteinsabbau und dem Vorgehen der Behörden und der Firma Holcim hält, das machte eine Abordnung aus Dotternhausen mit Norbert Majer und Siegfried Rall deutlich: Vor dem Sitzungssaal des Tübinger Landratsamts und auf der Besuchertribüne zeigten sie Protestschilder.

Im Rahmen des Verfahrens zur Änderung des Regionalplans von 2013 und der Freigabe neuer Abbauflächen in den Steinbrüchen Plettenberg und Frommenhausen waren in der Anhörung insgesamt 111 Schreiben eingegangen. Die Verbandsverwaltung hatte eine detaillierte Synopse angefertigt, in der auf die eingereichten Einwendungen und Bedenken eingegangen wird.

Auch Vertreter der Naturschutzverbände kamen zu Wort und kritisierten Eingriffe in den Artenreichtum der Plettenberg-Hochfläche. Nach Ansicht der Verwaltung können diese Eingriffe durch Maßnahmen auf Ausgleichsflächen kompensiert werden, so dass einem Abbau nichts entgegenstehe. Auch das vom Naturschutzbüro Zollernalb ins Feld geführte Vorkommen der streng geschützten Heidelerche sei kein Hindernis.