Zollernalbkreis Trotz Obergrenze: Keine Maßnahmen für erneuten Corona-Lockdown

"Bevor ein Lockdown kommt, wird man erst weiter schauen, wie sich die Situation entwickelt. Da lernen wir immer noch dazu. Wir werden weiter wachsam und kreativ unterwegs sein", sagte Pauli in der Online-Pressekonferenz.

Am Mittwoch waren weitere bundesweite Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen worden. Diese sollen aber lokal zurückgenommen werden, sobald die Zahl der Neuinfektionen in einem Landkreis binnen sieben Tagen die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner übersteigt. Der Zollernalbkreis steht hierbei mit 43,9 Neuinfektionen (Stand Donnerstag) in ganz Baden-Württemberg am schlechtesten da.