Zwölf neue Infektionen hat das Gesundheitsamt im Zollernalbkreis am Freitag bestätigt, damit ist die Inzidenz auf den Wert von 59,7 angestiegen. Ein Wert, bei dem die Landkreisverwaltung eigentlich jetzt schon weitere Beschränkungen anordnen und damit die seit vergangener Woche geltenden Lockerungen – etwa im Einzelhandel – wieder kassieren könnte.

Zollernalbkreis - Dies wolle man indes vorerst nicht tun, sagte Landrat Günther-Martin Pauli am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Vielmehr soll das Infektionsgeschehen übers Wochenende vertieft analysiert und bewertet werden. Am Montag wolle man, so Pauli, über das weitere Vorgehen beraten – und mögliche Einschränkungen auf ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüfen. Allerdings bleiben sogenannte verkaufsfördernde Aktionen – wie der für dieses Wochenende geplante Verkaufsoffene Sonntag in Haigerloch – verboten.

Nachdem der Inzidenzwert Anfang März stabil unter dem Wert von 50 gelegen hatte, verfügte die Landkreisverwaltung Lockerungen, die seit dem 10. März in Kraft sind. Geschäfte durften unter geltenden Hygieneauflagen wieder komplett öffnen, Museen und Galerien können ohne vorherige Buchung besucht werden. Sogenannter "kontaktarmer Sport" ist in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen im Freien und auf Außensportanlagen möglich. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können Einzelunterricht und Unterricht für Gruppen von bis zu fünf Kindern bis einschließlich 14 Jahre anbieten. Landrat Pauli hatte zusammen mit der Verkündung dieser Lockerungen an die Menschen im Landkreis appelliert, die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen weiter mit gesundem Menschenverstand anzunehmen und umzusetzen, um die Zahl der Neuinfektionen möglichst niedrig zu halten.

Sorgen um Folgen der Einschränkungen

Nun ist in den vergangenen Tagen allerdings die gegenteilige Entwicklung zu beobachten gewesen: Die Zahl der Neuinfektionen und auch der Inzidenzwert stiegen wieder an und stellen die jüngst erfolgten Lockerungen infrage.

Landrat Pauli sagte am Freitag, er sehe die Betrachtung allein durch die Inzidenz-Brille kritisch, es müsse eine differenzierte Sicht auf die Lage geben. Einer seiner Vorschläge: Die Zahl der Infektionen zur Zahl der Tests ins Verhältnis setzen. Die Inzidenz sei "kein Allheilmittel", so Pauli, vielmehr könnte dadurch sogar eine falsche Sicherheit vorgegaukelt werden.

Große Sorgen mache er sich mittlerweile um die vielfältigen Folgen der Einschränkungen: Wegen fehlenden Sports und Bewegungs nähmen körperliche Krankheiten zu, wegen der Kontaktbeschränkungen bei vielen Menschen auch seelische Nöte. Viele Betriebe seien in wirtschaftlicher Not, viele Menschen ebenso. Ganze Branchen seien faktisch mit einem Berufsverbot belegt, Grundrechte seien eingeschränkt. Die Frage der Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen stelle sich ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer stärker, so Pauli.