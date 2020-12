Zollernalbkreis Susanne Eisenmann steht Rede und Antwort

In der Wahlkampfreihe "Eisenmann will’s wissen" haben Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, und die hiesige CDU-Abgeordnete und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Freitagabend viele Fragen beantwortet – und um Vertrauen geworben.