Zollernalbkreis Supermarkt-Einbrecher schlagen dreimal zu

Bei Edeka in Schömberg hebelten die Täter die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Markt mehrere Stangen Zigaretten. Bei Netto in Dotternhausen und Geislingen blieb es beim Einbruchsversuch. In Dotternhausen zertrümmerten die Einbrecher eine große Fensterscheibe (Schaden etwa 1000 Euro). Bei Netto in Geislingen hebelten sie, wie in Schömberg, an der Schiebetür. Gestohlen wurde nichts.

Hinweise zu allen drei Taten werden vom Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0, entgegengenommen.