Zollernalbkreis Stefan Herre gegen den rechten "Flügel"

Eine geeinte und starke AfD wird in dem Schreiben gefordert, das rund 100 AfD-Mitglieder und -Politiker aus dem Land unterschrieben haben. Wie die Mehrheit der 35 000 AfD-Mitglieder lehne er den Kult ab, den der Landesvorsitzende Thüringens um seine Person aufgebaut habe, teilt Herre mit. Höcke, der am Wochenende beim Kyffhäuser-Treffen Fan-Artikel mit seinem Konterfei angeboten hatte, sei den Wählern und der Partei in den Rücken gefallen mit "spaltender Kritik am Bundesvorstand und den Schiedsgerichten der AfD" und mit der Aufforderung an "nicht genehme Mitglieder", die Partei zu verlassen.

In dem Schreiben erklären die Unterzeichner, dass sie für eine bürgerliche, freiheitliche und patriotische AfD stehen. Ihr Ziel sei es, das deutsche Vaterland zu erhalten. "Dass wir hierfür ausschließlich demokratische Wege beschreiten, ist nicht diskutabel", betont Herre. Solidarität sei dringend erforderlich. Wer das nicht akzeptiere, habe in der AfD nichts zu suchen.

Derweil teilt der AfD-Kreisverband auf Facebook die Lobeshymne Höckes auf den "Flügel" und die Attacke auf die Gemäßigten in der AfD.