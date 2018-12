Zollernalbkreis Stationäres Hospiz mit acht Plätzen entsteht

Die würdevolle Begleitung und bestmögliche Versorgung von Sterbenden sowie deren Angehörigen ist ein wichtiges Thema. Und: Schwerstkranke und Sterbende sollten in den letzten Lebenstagen wohnortnah versorgt werden. Die Lösung ist ein stationäres Hospiz. Es bietet sterbenskranken Menschen, die nicht zu Hause betreut werden können, palliative Versorgung, würdevolle Pflege und individuelle Begleitung auf ihrem letzten Weg. Bisher wurden Menschen aus dem Zollernalbkreis in der letzten Lebensphase in den Nachbarlandkreisen im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen oder im Hospiz St. Veronika in Eningen unter Achalm betreut.

Nachdem der Schul-, Kultur- und Sozialausschuss bereits im April einstimmig für ein stationäres Hospiz votiert hatte, kommt das Thema am Montag, 10. Dezember, in den Kreistag (Sitzungsbeginn 18 Uhr, Landratsamt). Weil eine solche Einrichtung laut Gesetz mindestens acht Plätze haben muss und der Zollernalbkreis rein rechnerisch nur drei bis vier Hospizplätze braucht, wurde eine Kooperation mit dem Nachbarkreis Sigmaringen angeregt, und es wurden Gespräche mit den Hospizgruppen, dem Palliativnetz, den Dekanaten und Caritasverbänden sowie den Krankenkassen und Kliniken geführt.

Ein passendes Gebäude soll aus dem Nachlass von Hermann Schwörer auf Initiative von dessen Ehefrau errichtet und als Hospiz zur Verfügung gestellt werden. Dafür wird nach Angaben der Kreisverwaltung zusammen mit der Stadt Sigmaringen ein passendes Grundstück gesucht – in Sigmaringen, mit guter Anbindung an die dortigen Kliniken. Nach Einschätzung der freien Träger und der Krankenkassen wäre – auch angesichts der demografischen Entwicklung – eine Einrichtung mit acht Plätzen ausgelastet.