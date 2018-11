Zollernalbkreis Sperrmüll-Abfuhr wird um einiges teurer

So weit, so gut. Aber bei einer Vergabesumme von gut 546.000 Euro von Einsparungen zu sprechen, war aus Sicht von FWV-Kreisrat Lothar Mennig unzutreffend. Gemessen an dem Abrechnungsvolumen von 290.000 Euro im vergangenen Jahr sei es eine "knappe Verdoppelung", sagte Mennig im Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik. Und CDU-Kreisrat Josef Ungermann hatte errechnet, dass der Nachlass, der ausgehandelt worden war, keineswegs 15 Prozent der Vergabesumme ausmachte, sondern nicht einmal fünf. 4,7 Prozent, um genau zu sein, hatte Ungermanns Fraktionskollege Helmut Barth errechnet. Und die dürfe man nicht über den gesamten Zeitraum hin addieren, um auf die "15 Prozent Preisnachlass" zu kommen.

Die Leistungen seien, weil der alte Fünf-Jahres-Vertrag zum Jahresende auslaufe, europaweit ausgeschrieben worden, sagte Friedrich Scholte-Reh, der Leiter des Abfallwirtschaftsamts. Im Nachbarkreis sei das Angebot akzeptiert worden, im Zollernalbkreis habe man nachverhandelt und einen Nachlass bekommen. Teurer geworden sei die Abfuhr wegen der vielen Auflagen.

Zugegeben, räumte Landrat Günther-Martin Pauli auf wiederholtes Nachhaken von Helmut Barth ein, es sei kein Nachlass von 15 Prozent, sondern "pro Jahr knapp fünf Prozent".