Zollernalbkreis SPD: Kreisverband distanziert sich

Mit Unverständnis und Ratlosigkeit reagiert Maute auf die Ereignisse der vergangenen Tage innerhalb der Südwest-SPD. Schon die Auszählung der Mitgliederbefragung um den SPD-Landesvorsitz, bei der auch im Zollernalbkreis rund 350 Genossen ihr Votum abgegeben haben, sei "an Dramaturgie kaum zu überbieten gewesen".

Dass die Landesvorsitzende Leni Breymaier, obgleich knapp vorne, doch konsequenter Weise den Rückzug von der Parteispitze antrete, bedauert Maute durchaus, auch wenn er sich bei der Mitgliederbefragung gegen sie und für ihren Konkurrenten Lars Castellucci ausgesprochen habe: "Hinter jedem der beiden Kandidaten stand ein jeweils starker Flügel der Partei." Aber Leni Breymaier habe seiner Meinung nach nie eine realistische Chance gehabt, "nach der Landtagswahl 2016 und der Bundestagswahl 2017 die Landespartei wieder auf die Erfolgsspur zu bringen". Lars Castellucci habe hingegen "politische Visionen für unser Land, und er verdiente eine Chance".

Anders als verabredet, wolle sich der Unterlegene auf dem SPD-Landesparteitag am Samstag in Sindelfingen den Delegierten dennoch zur Wahl stellen. Damit verabschiede sich Castellucci von der Absprache, dass der jeweils Unterlegene bei der Wahl nicht antrete. Auf der anderen Seite habe der Rückzug von Breymaier neue Umstände geschaffen. Und es sei nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Kandidaturen um den SPD-Landesvorsitz geben werde: "Da soll noch einer durchblicken", findet Maute. Viele in der Partei versuchten nun, das Ergebnis der Mitgliederbefragung, den Abgang von Breymaier und das Festhalten an der Kandidatur von Castellucci "so zu interpretieren und zu rechtfertigen, wie es ihnen in den eigenen Kram passt", kritisiert Maute. Ein Armutszeugnis sei dies für die eigene Landespartei: "Den Bürgern sollten wir diesem erbärmlichen Schauspiel nicht zumuten."