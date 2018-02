Zollernalbkreis SPD im Zwiespalt: GroKo ja oder nein?

Martin Rosemann stellte dagegen klar, dass seitens der Parteispitze auch alle anderen Alternativen zur Großen Koalition diskutiert worden seien – leider jedoch erfolglos: "Nichts davon fand eine Mehrheit." Er selber mache Politik, um das Leben der Menschen zu verbessern; der vorliegende Koalitionsvertrag leiste seiner Meinung nach dazu in vielen Bereichen einen wichtigen Beitrag.

Natürlich sei der Koalitionsvertrag ein Kompromiss; die Umsetzung des SPD-Regierungsprogramms mache absolute Mehrheiten notwendig und davon sei man weit entfernt. In der zurückliegenden Großen Koalition habe man gut mit CDU/CSU zusammengearbeitet: Daran gelte es anzuknüpfen, und man müsse "deutlicher als bisher die Erfolge der SPD herausarbeiten und darstellen", so Rosemann.

Rosemann: Kompromisse im Koalitionsvertrag stellen einen Erfolg dar

Im Gegensatz zu Hilde Mattheis bewertet er die erzielten Kompromisse durchaus als politische Erfolge. Ein Koalitionsvertrag, der eine deutlich sozialdemokratische Handschrift trage, und zudem die Zuweisung wichtiger Schlüsselministerien seien für die SPD eine gute Voraussetzung, erfolgreiche Politik zu gestalten. "Ein Kurswechsel in der Europapolitik, eine Bildungsoffensive, gute Erfolge in der Familienpolitik und bei der Arbeitsmarktpolitik", all dies könne man nicht kleinreden, befindet Rosemann. Die SPD müsste sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zudem vor Neuwahlen fürchten; Nutznießer wären CDU/CSU und die AfD, womit das konservative und rechtsnationale Lager eine Stärkung erfahren würde. Dies könne niemand innerhalb der SPD wünschen. Selbst wenn es zunächst zu einer Minderheitsregierung kommen würde, so könnte CDU/CSU, FDP und AfD direkt damit beginnen, mehrheitlich den sozialen Kahlschlag zu verabreden: "Nur die Regierungsbeteiligung der SPD kann das gegenwärtig verhindern", so Rosemann. Auch sei die Vorstellung absurd, wonach die SPD einzig in der Opposition zu neuer Stärke finden könnte: "Dann müsste die SPD in Bayern, die sich seit 60 Jahre in der Opposition befindet, stärkster Landesverband sein" – das Gegenteil sei der Fall.

Nach einer lebhaft geführten Diskussion resümierte der SPD-Kreisvorsitzende Alexander Maute: "Es ist spannend zu verfolgen, wie zwei Bundestagsabgeordnete der gleichen Partei einen Koalitionsvertrag so unterschiedlich bewerten und wie verschieden sie die Auswirkungen einer Großen Koalition darstellen." Umso wichtiger sei es, sagte Maute weiter, dass die SPD im Vorfeld des Mitgliedervotums eine lebendige Diskussions- und Streitkultur habe. "Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir uns diese Entscheidung nicht einfach machen – das sind wir all jenen schuldig, die nicht mit abstimmen werden, aber die gleichfalls betroffen sind", so Maute.