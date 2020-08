Zollernalbkreis Sparkasse warnt vor Telefonbetrügern

Er sorgt bei der Sparkasse Zollernalb dafür, dass Betrugsfälle erst gar nicht entstehen. Er sensibilisiert die Kunden: "Die Betrüger rufen an und erzählen etwas von einer Auslandsüberweisung, die die Sparkasse für den Kunden zurückholen will. Dafür versuchen die Betrüger, die Kontozugangsdaten zu erfragen." Die Täter würden die Angerufenen in Sicherheit wiegen. So würden die Anrufer ihre Rufnummer fälschen. "Auf diese Weise sieht es so aus, als ob der Anruf von der Sparkasse kommt". Häufig sei die Nummer 07433/130 angezeigt worden.