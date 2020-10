Zollernalbkreis So wirkt sich Rekord auf Lotto aus

Die Kundenkartenspielerin knackte demnach bei der Samstagsziehung den Lotto-Jackpot. Sie hatte nicht nur die sechs Gewinnzahlen richtig angekreuzt – 4, 8, 16, 22, 28 sowie 33 – sondern auch noch die passende Superzahl 6 auf der Spielquittung. Weil ihr das bundesweit als Einzige gelang, erzielte sie damit den Rekordgewinn – exakt 42 583 626 Euro und 40 Cent. Den Betrag erhält die Glückliche steuerfrei aufs Konto.

Sonst hat man ganz schnell ganz viele neue Freunde

Wer hinter der Gewinnerin steckt, ist der Lotto-Gesellschaft bereits bekannt. Die Frau gab ihren Tipp in einer Annahmestelle mit Kundenkarte ab und konnte so schnell ausfindig gemacht werden. Ihr biete man nun einen Besuch in der Stuttgarter Zentrale an, so die Lottogesellschaft. Dort gibt ein erfahrenes Team Verhaltenstipps. Sein Leben etwa solle man nun nicht plötzlich ändern, nicht mit Geld um sich werfen, sondern Vorsicht walten lassen. Sonst habe man ganz schnell ganz viele neue Freunde. Oder das Geld könnte fix wieder verpulvert sein. Wie sagt doch das Sprichwort: Wie gewonnen, so zerronnen.

Diskretion und Datenschutz hat deswegen bei Lotto oberste Priorität. Ab einer klar definierten Gewinnhöhe - 1000 Euro - wissen noch nicht einmal die Inhaber der Annahmestellen, wie viel ihre Kunden tatsächlich gewonnen haben. Wenn der Computer beim Auslesen eines Tippscheins erkennt, dass der Gewinn über 1000 Euro liegt, meldet er schlicht: "Zentralgewinn". Das kann dann alles sein - von 1001 Euro bis eben 42,5 Millionen Euro. Früher, sagt Eger, habe er noch Nachricht erhalten, wenn ein Tippschein einer seiner Kunden viele Richtige hatte. Und er durfte daraufhin ein Plakat ins Schaufenster hängen: "Hier wurde gewonnen!" Das sei heute leider nicht mehr möglich.

Der bisherige Lotto-Rekordgewinn liegt fast genau 14 Jahre zurück. Rund 37,7 Millionen Euro gingen damals an einen Spieler in Nordrhein-Westfalen. Den höchsten Jackpot der 6aus49-Geschichte holten drei Lottospieler im Dezember 2007. Mehr als 45,4 Millionen Euro lagen damals im Topf und gingen nach Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.

In Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr bereits 19 Millionengewinne eingefahren. Im August ging der Eurojackpot in Höhe von mehr als 38 Millionen Euro ebenfalls in den Südwesten. Im Mai hatte ein Spieler aus Bayern die maximal mögliche Jackpotsumme von 90 Millionen Euro abgeräumt. Die Chance auf den Eurojackpot liegt bei eins zu 95 Millionen.

Tipper aus dem Landkreis räumen immer wieder ab

Im Zollernalbkreis hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder hohe Lotto-Gewinne gegeben. Im März 2013 freuten sich zwei Tipper über jeweils 100.000 Euro, im Dezember 2013 gewann ein Mann 842.316 Euro. Ein Mann aus dem Raum Balingen kam im März 2016 mit 880 000 Euro schon nahe an die Millionenmarke, diese knackte ein Mann aus dem Raum Albstadt im Juni 2017 mit 1,07 Millionen Euro. Der Sommer 2018 war für zwei Spieler aus dem Landkreis dann besonders einträglich: Eine Frau gewann im Juni 1,2, ein Mann im August 1,6 Millionen Euro. Und jetzt dieser Rekordgewinn.

Die Wahrscheinlichkeit, einen solchen Volltreffer mit sechs Richtigen plus Superzahl beim Lotto-Klassiker 6aus49 zu landen, liegt den Angaben der Lottogesellschaft nach sogar nur bei eins zu 140 Millionen. Es sei wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen und getötet zu werden, sagt Christian Hesse, Professor am Institut für Stochastik an der Universität Stuttgart. "Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt in Deutschland bei eins zu zehn Millionen – es ist also 14 Mal wahrscheinlicher."

"Es ist ein irrsinniger Zufall"

Auch werde man eher auf dem Weg zur Lotto-Annahmestelle überfahren. "Es ist ein irrsinniger Zufall", sagt der Mathematiker. Bestimmte Glückszahlen brauche man nicht. "Die Wahrscheinlichkeit für jede Zahlenkombination, die man spielt, ist exakt dieselbe."

Um den Gewinn aber nicht mit allzu vielen Menschen teilen zu müssen, sollte man laut Hesse keine Geburts- oder Hochzeitstage spielen. Auch auf Muster und Progressionen wie 7, 14, 21 sollte man verzichten. Darauf würden viele Leute setzen. "Man sollte große Zahlen spielen, um Kollisionen mit den Datumstippern zu vermeiden." 19 und 20 würden in vielen Geburtstagen vorkommen.

Wer spielen will, muss derweil seit etwa einem Monat seinen Einsatz etwas erhöhen: Lottoscheine sind seit dem 23. September teurer geworden. Statt einem Euro sind nun 1,20 Euro pro Tippfeld fällig. Neu ist zudem, dass der Jackpot auf 45 Millionen Euro anwachsen darf, ohne dass er zwingend nach der 13. Ziehung ausgeschüttet werden muss. Lotto-Kenner Eger aus Balingen geht derweil davon aus, dass der Rekordgewinn das Lotto-Geschäft ankurbeln werde. Nach solchen Meldungen kämen erfahrungsgemäß mehr Menschen in die Annahmestellen, um ihr Glück zu versuchen. Ob er selbst auch spiele? "Natürlich", sagt Eger.