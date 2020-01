Zollernalbkreis Silvester- und Neujahrsbabys sind wohlauf

Am Silvesterabend kam alles anders

Der Junge und die Mama sind wohlauf, dem Papa war am Neujahrstag die Freude anzusehen. Eigentlich war für Jannis der 5. Januar als Geburtstermin errechnet worden. Doch dann kam es am Silvesterabend doch ganz anders, viel schneller und das Kind früher als gedacht: Alina Schukin spürte gegen 21 Uhr Wehen, also ging es in die Geburtsabteilung, wo Jannis per Kaiserschnitt um 0.41 Uhr auf die Welt gebracht wurde.