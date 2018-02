Zollernalbkreis/Sigmaringen Haus Nazareth: Betrugsverdacht

"Wir haben genug, um die Konsequenzen ziehen zu müssen, aber mehr wissen wir einfach noch nicht", sagte er am Samstag. Das Erzbistum Freiburg war erst im Oktober in die Schlagzeilen geraten, weil Beiträge von Beschäftigten zur gesetzlichen Rentenversicherung jahrelang nicht korrekt abgeführt wurden.

Das Haus Nazareth zählt zu den großen Anbietern von Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg. Ursprünglich als Waisenhaus gegründet, organisiert die kirchliche Einrichtung heute stationäre, ambulante und offene Angebote für junge Leute, ob Wohngruppen, Kinderhäuser, Kindertagesstätten, Jugendhäuser oder andere offene Hilfen. Das Haus Nazareth tritt auch mit innovativen Formen von Sozialarbeit auf. Aktiv ist die Einrichtung beispielsweise in der Freizeitpädagogik, in der Schulsozialarbeit oder in sogenannten Bildungspartnerschaften mit Schulen.

Vielfach arbeitet der Träger der Jugendhilfe dabei eng mit Landkreisen und Kommunen zusammen – so in den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg, Zollernalb, Tuttlingen und Freudenstadt. Dadurch entstehen auch vielfältige finanzielle Verbindungen im komplexen System der häufig aus Steuermitteln finanzierten sozialen Hilfen.