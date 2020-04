Zollernalbkreis Schutz als modisches Accessoire – auch nach Corona-Krise

Auch der Tailfinger Wäschehersteller Nina von C. stellt Mund-Nasen-Masken her und verkauft diese an Behörden, Einrichtungen, Krankenhäuser und über Amazon. Nina von C. gehe sowohl mit dem Schnitt der Maske als auch der Konfektion andere Wege, heißt es in Tailfingen. Die Maske sei mit einem elastischen Band eingesäumt und die Nasenpartie durch einen Abnäher ergonomisch ausgeformt. "Viele Kunden bestätigen uns, dass die Maske damit optimal sitzt, obwohl sie keinen Nasenbügel hat", sagt Geschäftsführer Matthias Conzelmann. Ganz neu seien jetzt Masken in leuchtenden Farben, berichtet er.

"Bereits jetzt wollen viele Kunden das triste Weiß durch frische Farben ersetzen. Auch Kliniken, deren Verwaltungen nach Masken fragen, setzen auf Farbe, um auch den Patienten einen gewissen Optimismus zu zeigen. Ferner werden Loops, entweder einfarbig oder bunt bedruckt angeboten." Damit könne Frau oder Mann auch modisch in die Öffentlichkeit, sollte eine Maskenpflicht ausgesprochen werden.

Mey in Albstadt produziert derweil Mund-Nase-Schutzmasken nach wie vor ausschließlich für institutionelle Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhäuser und Pflegedienste. Auf Hochtouren läuft weiterhin die Produktion bei Trigema in Burladingen. Bis Ostern habe man Bestellungen für etwa 300 000 Masken erhalten, berichtete Trigema-Chef Wolfgang Grupp in einem Interview.