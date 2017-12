Zollernalbkreis Schulen: Kreistag soll Fusion beschließen

Zollernalbkreis - Der Schul-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt dem Kreistag, die fünf beruflichen Schulen im Zollernalbkreis in drei berufliche Schulzentren umzuwandeln. Darüber wird in der Kreistagssitzung am Montag, 11. Dezember, ab 18 Uhr entschieden.