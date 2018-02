Zollernalbkreis Schneefall: Zahlreiche Laster bleiben auf B 27 hängen

Besonders schwer hatten es auch die Laster: Sie blieben reihenweise auf der B 27 an Steigungen oder Gefällstücken hängen. Auch in Burladingen ereignete sich ein Unfall wegen der winterlichen Verhältnisse auf den Straßen.

Auf der L 382 geriet am Samstagmorgen ein 30-jährige Dacia-Fahrer, der talwärts in Richtung Burladingen fuhr, ins Rutschen und prallte frontal gegen das linke Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors, der in Richtung Stetten unterwegs war.

Beim Zusammenstoß wurde der Dacia stark beschädigt. Der 30-Jährige musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Traktor entstand kein Schaden.