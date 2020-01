Zollernalbkreis Schlechter Empfang auf Zollernalb

Vodafone habe das Netz im Zollernalbkreis bereits recht gut ausgebaut, teilt Pressesprecher Volker Petendorf von Vodafone Germany auf Nachfrage mit. In den besiedelten Gebieten würden 53 Mobilfunkstationen die Outdoor-Versorgung von 99,8 Prozent der Bevölkerung sicherstellen. 36 der 53 Mobilfunkstationen im Kreis seien mit der Breitbandtechnologie LTE ausgestattet. An diesen sei jetzt die aktuelle Technologie LTE 800 aktiviert worden.

Beeinträchtigungen im Raum Rosenfeld

Bis Ende dieses Jahres seien im Zollernalbkreis noch elf weitere LTE-Bauvorhaben geplant, davon soll eine Station neu gebaut, die anderen umgerüstet werden. Zur Netzabdeckung von O2 und E-Plus teilt der Pressesprecher von Telefónica Deutschland, Jörg Born, mit, dass es derzeit vor allem im Raum Rosenfeld zu Beeinträchtigungen in der Mobilfunkversorgung kommen könne, weil dort aktuell ein Standort auf LTE erweitert werde. Der LTE-Ausbau werde zügig vorangetrieben; allein im vergangenen Jahr seien bundesweit 10.000 Anlagen in Betrieb gestellt worden, in diesem Jahr werden es voraussichtlich ebenso so viele sein. Davon werde auch der Zollernalbkreis profitieren. Zu den detaillierten Planungen könne man sich aber aus Wettbewerbsgründen nicht äußern.

Unabhängig von den durch OpenSignal ermittelten Daten zeigt auch eine bundesweite Crowdsourcing-Analyse der Zeitschrift CHIP, wo die Netzverfügbarkeit gut ist, und wo die Betreiber noch Funklöcher stopfen müssen.

Dazu wurden anonymisiert die Nutzerdaten von 2,4 Millionen Smartphones gesammelt und ausgewertet. Das Problem bei dieser Analyse: Die Messungen geben kein vollständiges Bild von der Verfügbarkeit der Netze in der Fläche. Vor allem dann, wenn es um den ländlichen Raum mit geringer Bevölkerungsdichte, um Wälder oder landwirtschaftliche Flächen geht. Auch diese Analyse macht aber deutlich, dass es im Landkreis keine flächendeckende Versorgung mit mobilem Internet gibt.