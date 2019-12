Zollernalbkreis Schlammschlacht innerhalb der AfD hält an

Hörner und Rebstock weisen den Vorwurf des "Rechtsrucks" als substanzlos zurück. Die bisher von der AfD Zol­lernalb zu Veranstaltungen geladenen Referenten - zuletzt war der Brandenburger Rechtsaußen Andreas Kalbitz in Albstadt zu Gast - bildeten "die gesamte Bandbreite unserer Partei" ab. Der angebliche Rechtsruck sei ein Vorwand, "um die wahren Bewegründe für das Ausscheiden aus unserer Partei zu verschleiern", so Hörner und Rebstock. Deutlich werde das etwa daran, dass Stefan Buck mehrfach den Wunsch geäußert habe, Wolfgang Gedeon als Vortragsgast einzuladen - gegen Gedeon läuft in der AfD ein Ausschlussverfahren wegen dessen antisemitischen Äußerungen.

Funktionäre bezeichnen Vorwurf eines Rechtsrucks als "absurd"