Zollernalbkreis Schlafstörungen: 6,3 Prozent betroffen

Zollernalbkreis - Immer mehr AOK-Versicherte leiden im Zollernalbkreis dauerhaft an Schlafstörungen. 6423 Versicherte waren laut AOK im Jahr 2016 wegen Schlafstörungen in ambulanter oder stationärer Behandlung. Das sind 6,3 Prozent aller Versicherten. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, da nur Versicherte ermittelt wurden, die tatsächlich in ärztlicher Behandlung waren.