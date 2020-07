Zollernalbkreis Schausteller-Branche fürchtet um Existenz

Absagen von Weihnachtsmärkten wäre Ende für einige Betriebe

Durch Soforthilfe und Überbrückungshilfe seien nur 80 Prozent der Fixkosten erstattet worden, schreibt Haller – ein Tropfen auf den heißen Stein. Er hat drei Angestellte und drei Aushilfen, die seit dem 13. März in Kurzarbeit sind. Wenn jetzt auch noch die Herbst- und Weihnachtsmärkte wegfallen, sei das für viele Betriebe das Ende, ist er sich sicher. Vor diesem Grund versteht Haller nicht, dass Märkte, wie die für den 29. Juli in Balingen und für den 23. Juli in Hechingen vorgesehenen, abgesagt wurden.