Zollernalbkreis Regionalstadtbahn: Erst Zweckverband, dann GmbH

Über den Beitritt zum Zweckverband entscheidet der Kreistag am Montag, 10. Dezember, in öffentlicher Sitzung (Beginn 18 Uhr im Landratsamt). Zudem sollen dann auch sieben Vertreter und genau so viele Stellvertreter benannt werden, die in die Verbandsversammlung entsandt werden. Insgesamt sind dafür 150.000 Euro im Haushaltsplanentwurf 2019 vorgesehen.

Viele positive Effekte für den Verkehr, die Luftreinhaltung, den Klimaschutz, die Wirtschaftskraft, die Stadtentwicklung und das tägliche Leben der Einwohner verspricht man sich durch die Umsetzung des größten Infrastrukturprojekts in der Region Neckar-Alb. Die Umsetzung des Projekts ist nur möglich mit Zuschüssen von Bund und Land über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Allerdings ist der Zollernalbkreis bei der Planung bereits in Vorleistung gegangen.

Künftig sollen 48 Mitglieder – darunter die Verwaltungsspitzen "kraft Amtes" – das Projekt steuern und finanzieren, Aufträge vergeben und Zuschüsse beantragen. Als Körperschaft öffentlichen Rechts kann der Zweckverband auch eine kurzfristige Vor- oder Zwischenfinanzierung der Zuschüsse von Bund und Land übernehmen.