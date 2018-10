Zollernalbkreis Prozess-Urteil: Zwei Cannabis-Dealer landen Jahre hinter Gittern

Am Montag galt es, weitere Zeugen zu vernehmen. Aber der Albstädter, der mit dem 37-Jährigen Angeklagten gemeinsame Sache gemacht hatte, konnte nicht mehr vernommen werden. Er hatte sich mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind nach Brasilien abgesetzt. Und die Video-Schaltung in das österreichische Gefangenenhaus, wo der 23-jährige F., der die ganzen Transporte und Verkäufe koordiniert hatte, seit einiger Zeit einsitzt, brachte nicht viel: Nach ersten Angaben zu seiner Person machte der 23-Jährige auf Anraten seiner Anwältin von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. So konnte nichts über den mysteriösen "Zio" erfahren werden, der von Italien aus die Fäden gezogen haben soll, und schon gar nicht über die albanischen Kontaktleute. Einzige Erkenntnis nach der Video-Verbindung in den virtuellen Raum in Österreich: Es war F., ihr Lieferant. Beide Angeklagten hatten ihn erkannt.

Der Jugendgerichtshelfer zeichnete ein düsteres Bild: ein Vater, der seinen Sohn mit Fäusten geschlagen hatte, wenn er in der Schule nicht die besten Noten schrieb, der seinen Sohn einen Taugenichts schimpfte und ihm nicht erlaubte, das Haus zu verlassen und sich mit Freunden zu treffen. Und eine Mutter, die sich vom gewalttätigen Vater getrennt hatte als der Sohn vier war, und die mit der Erziehung überfordert war. Und dazwischen immer wieder gescheiterte Versuche, den Jungen in Obhut zu nehmen. Und immer wieder Cannabis, zuweilen auch härtere Drogen. Das Ergebnis: massive Entwicklungsverzögerungen. "Der Vater hat alle Jugendhilfemaßnahmen torpediert", fasste der Jugendgerichtshelfer zusammen. Fatal: der Zwischenfall mit den 16 Kilo Cannabis, die der junge Mann in der Wohnung der Mutter für F. gebunkert hatte und die zu schimmeln begannen. Zwei Kilo warf er weg, und dafür bat ihn F. zur Kasse und schickte ihn mit dem Flixbus als Drogenkurier los.

Multiple Sucht nach Alkohol, Tabak und Drogen