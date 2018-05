Zollernalbkreis Preis für eine Kugel Eis variiert

In Albstadt konkurrieren vier Gelaterien um die Gunst der Kunden. Am günstigsten ist die Kugel mit einem Euro beim Eiscafé Dolomiti in Ebingen. In den drei anderen kostet es jeweils zehn Cent mehr: Pinocchio in Ebingen, San Marco in Tailfingen und Venezia in Ebingen.

In der Fußgängerzone von Balingen und deren Verlängerung sind drei Gelaterien im Umkreis von gerade einmal 200 Metern zu finden. In der Eisdiele Venedig kostet eine Kugel einen Euro, bei den beiden Filialen des Eiscafés Vivaldi jeweils 1,20 Euro.

In Bisingen gibt es mit der Rialto Eis Boutique und in Burladingen mit dem Eiscafé Venezia jeweils eine Möglichkeit, süße Abkühlungen zu bekommen. Der Kugelpreis liegt jeweils bei 1,10 Euro.

In Hechingen verteilen sich drei Eisdielen auf die Kernstadt. Im Eiscafé La Palma bezahlt man für eine Kugel einen Euro, in den Eiscafés De Lucchi und Piccolo Venezia jeweils 1,10 Euro.

Eine Übersicht der Eispreise in unserer Karte:

Anmerkung: In der Kartengrafik sind lediglich jene uns bekannten Verkaufsstellen für Speiseeis aufgeführt, die ausdrücklich als Eisdiele oder -café fungieren und Speiseeiskugeln als Hauptprodukt verkaufen. Die kühle Süßigkeit kann man aber beispielsweise auch in vielen "normalen" Cafés oder Speiselokalen bekommen. Die Preisangaben erfolgen ohne Gewähr und bilden den Stand zu jenem Zeitpunkt ab, zu dem dieser Artikel recherchiert worden ist.