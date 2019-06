Zollernalbkreis Potenzmittel-Mafia in Burladingen am Werk?

Dietmar Keil, Biologe und Naturfilmer aus Offenburg sagte, er finde "unfassbar, dass in einer solchen Menge Profis diese Wiesen, die einmalig sind in Mitteleuropa, plündern können." Dies sei in diesem Ausmaß vorher noch nie passiert.

Keil beziffert zwar nicht den Schaden, sprach aber über den Gewinn, den dreiste Räuber machten: 80 bis 120 Euro werde pro Knolle auf dem Schwarzmarkt gezahlt.

"300.000 Euro Gewinn in einer Nacht"

3000 Knollen wurden in der Ortenau ausgegraben. "300.000 Euro Gewinn in einer Nacht", konstatierte Keil vor Fernsehkameras mit bitterem Unterton.

Für die Pflanzen gibt es wohl einen großen Markt. In manchen Regionen, etwa China, gelten sie als Potenzmittel. Dort werden die Knollen oder Blüten zerrieben und in Getränke gemischt. Als 2012 im Erzgebirge ebenfalls organisiert viele 1000 Orchideen verschwanden, sprach die Naturschutzorganisation Bund gar von einer "internationalen Potenzmittel-Mafia", die da offensichtlich am Werk sei, und erstattete Anzeige.

Dies haben jetzt wohl auch die Behörden des Zollernalbkreises und das Regierungspräsidium Tübingen gemacht. Bei der Wiesenwanderung unter dem Kornbühl äußerten sich die Mitarbeiter des Landratsamtes Zollernalbkreis folgendermaßen dazu: Da es so viele Orchideen gewesen seien, die ausgegraben wurden, könne man wohl von einer organisierten Tat sprechen, hinter der eine "massive kriminelle Energie" stecke.

Spaziergänger oder Naturliebhaber, die derlei Grabungen und Diebstähle beobachten, sollten sich auf jeden Fall bei der Polizei und dem Umweltamt des Landkreises melden und entsprechende Vorfälle anzeigen. Orchideenklau sei nämlich kein Kavaliersdelikt, sondern ein Vergehen gegen die Natur und den Umweltschutz.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegengenommen.