Zollernalbkreis Polizei warnt vor Haustürbetrügern

In den meisten Fällen handle es sich bei Zahlungsaufforderungen, unangekündigten "Rauchmelder-Kontrollen" oder dergleichen um Betrugsversuche. Das Ziel: Die Betrüger - meistens Männer, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke, Kontrolleure oder Polizisten ausgeben - wollen in die Wohnung gelangen, um dort unauffällig Wertsachen mitgehen zu lassen oder um die Räume für spätere Einbruchversuche auszuspähen. In anderen Fällen seien die Täter direkt auf Bares aus und erbäten eine Zahlung für eine angeblich noch offene Rechnung oder sie würden sich als Bankmitarbeiter ausgeben, die das Geld ihrer Opfer "schützen" wollen.

Die Polizei bittet im Balinger Fall um Zeugenhinweise. Der Täter wird auf 25 Jahre geschätzt. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Mantel und eine Brille. Außerdem hatte er schwarze Haare und einen südlichen Teint. Die Rechnung präsentierte er der Frau auf einem Tablet. Hinweise nimmt die Polizei in Balingen unter der Rufnummer 07433 / 26 40 entgegen.

Was Sie tun können, wenn bei Ihnen ein möglicher Betrüger an der Türe klingelt, erfahren Sie in unserer Infobox.