Zollernalbkreis Philipp-Matthäus-Hahn-Schule setzt auf IT

Das Haupt-, Kultur- und Schulamt berichtet im Schul-, Kultur- und Sozialausschuss des Kreistags am Montag, 19. November, ab 18 Uhr über die aktuelle Entwicklung. Aus dem Bericht geht hervor: Vor allem am Technischen Gymnasium in Balingen sind die Zahlen konstant geblieben. Im kaufmännischen Bereich hat das Wirtschaftsgymnasium Albstadt einen, das Wirtschaftsgymnasium Hechingen zehn Schüler weniger als im vergangenen Jahr. Die Hauswirtschaftliche Schule Albstadt hat am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium mangels Nachfrage keine Eingangsklasse mehr; das Profil wird es nach Angaben des Haupt-, Kultur- und Schulamts ab dem Schuljahr 2020/2021 nicht mehr geben.

Angesichts der großen Nachfrage nach IT-Fachkräften – Stichwort Industrie 4.0 und Digitalisierung – soll ab dem kommenden Schuljahr an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balingen eine Berufsschulklasse für Fachinformatiker mit den Schwerpunkten Systemintegration und Anwendungsentwicklung eingerichtet werden.

Eine solche Fachrichtung hatte es an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule vor zehn Jahren bereits gegeben, sie war jedoch der sogenannten "Kleinklassen-Regelung" des Regierungspräsidiums zum Opfer gefallen. Sprich: Die vorgegebene Mindestschülerzahl von 16 war nicht erreicht worden.