Zollernalbkreis Notaufnahme in Albstadt wird teurer

An der Stelle der Wäscherei und Küche soll die neue Zentrale Notaufnahme (ZNA) errichtet werden. Die neuen Konstruktionen für die eingeschossige ZNA bauen auf vorhandenen Fundamenten, Stützen, Wänden und Decken auf. Bei der Planung hat sich herausgestellt, dass in den darunter liegenden Geschossen einzelne Stützen und Decken statisch und brandschutztechnisch ertüchtigt werden müssen. Diese zusätzlichen Maßnahmen führen zu einem Mehraufwand in Höhe von bis zu einer Million Euro.