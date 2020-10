Zollernalbkreis Nach Austritt wegen Corona-Politik: Ex-Linker soll Kreistagsmandat abgeben

Dagegen verwehren sich Haydt und Strasdeit: Der Vorwurf von Hauser, die Linke habe in dieser Auseinandersetzung gegenüber einer angeblichen "Coronadiktatur" versagt, sei haltlos: "Wir setzen uns ein für die Verlierer der Krise: so für Niedrigverdienende, für Erwerbslose, für Alleinerziehende, für Soloselbstständige, Kinder und Angehörige von Risikogruppen."

Man halte es für "fahrlässig und nicht akzeptabel", wenn ein gewählter linker Kreisrat wie Andreas Hauser die Gefährlichkeit dieses Virus’ unterschätze oder gar öffentlich als Panikmache und Erfindung darstelle, so Haydt und Strasdeit weiter. Wenn Hauser trotz Austritt sein Kreistagsmandat behalten wolle, sei das gesetzlich zwar zulässig. "Aber politisch werten wir das als Betrug an den Mitgliedern im Landkreis, die ihn nominiert haben, und an den Wähler die ihn gewählt haben", so die Partei.