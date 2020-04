Zollernalbkreis Mittlerweile 261 Corona-Genesene im Landkreis

Die gute Nachricht: Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und die mittlerweile wieder als genesen gelten, ist seit Samstag deutlich stärker angestiegen als die Zahl der Neuinfektionen. 261 einst Betroffene gelten laut Gesundheitsamt (Stand Ostermontag, 16 Uhr) als wieder genesen, das sind 87 mehr als noch am Karfreitag.

Corona-Zahlen im Zollernalbkreis vom Ostersonntag

Allerdings sind auch über das Wochenende wieder Menschen im Zollernalbkreis im Zusammenhang mit dem Virus gestorben: Ihr Leben verloren haben demnach drei Frauen im Alter von 73, 88 und 89 Jahren. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Kreis ist damit auf 31 gestiegen.

Mehr als 110 Patienten in Klinik

Während die Lungenkrankheit bei den meisten Infizierten eher milde verläuft, werden auch viele Betroffene im Krankenhaus behandelt. Von den derzeit noch als infiziert geltenden Menschen –­ 496 – waren am Ostermontag 102 im Zollernalb-Klinikum aufgenommen; 12 davon befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung. Weitere 12 Corona-Patienten sind in der Truchtelfinger Acura-Klinik aufgenommen. Damit befanden sich am Montag insgesamt 114 Patienten in den Krankenhäusern; am Freitag noch waren es 104.