Zollernalbkreis Mietpreise: Hechingen bleibt teuerstes Pflaster

Fakt ist, dass es für den Zollernalbkreis noch immer keinen Mietpreisspiegel gibt. Das bekommen nicht zuletzt das Sozialamt und das Jobcenter zu spüren: Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfänger bekommen in Hechingen die höchsten Zuschüsse für Wohnraum, und damit sich Menschen mit geringem Einkommen eine Wohnung leisten können, zahlen Sozialamt oder Jobcenter die Miete.

Die Angemessenheitsgrenzen sind angepasst worden – anders als in den benachbarten Landkreisen, wo die Mietpreise innerhalb des Zensus ermittelt worden sind – nach den Vorgaben aus Berlin. Hechingen ist demnach in Mietstufe IV eingestuft, Balingen in Mietstufe III und Albstadt sowie Burladingen in Mietstufe II. Für alle anderen Städte und Gemeinden im Kreis gilt Mietstufe I.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass für einen Hartz IV- oder Sozialhilfeempfänger in Schömberg oder Haigerloch die Obergrenze bei Kaltmiete inklusive Nebenkosten bei 321 Euro liegt, in Albstadt und Burladingen bei 351 Euro, in Balingen bei 390 Euro und in Hechingen bei 434 Euro.