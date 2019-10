Zollernalbkreis Mercedes startet digitales Pilotprojekt

Daimler, die über die Car-to-X Technologie verfügen und deren Besitzer "Live Traffic Service" aktiviert haben, liefern im Pilotversuch die notwendigen Daten: Erkennen die ESP- oder ABS-Sensoren dieser Fahrzeuge rutschige Straßenverhältnisse, wird dies samt Positionsdaten über das Mobilfunknetz in Echtzeit an das Daimler-Vehicle-Backend gesendet. Die anonymisierten Informationen werden live auf digitalen Karten in den beiden Straßenmeistereien des Zollernalbkreises dargestellt. Damit wird es künftig möglich, den Winterdienst zielgerichteter einzusetzen und den Streusalzeinsatz zu optimieren.

Zollernalbkreis ist anspruchsvoll

Der Zollernalbkreis ist topographisch wie klimatisch anspruchsvoll, heißt es von Seiten des Automobilkonzerns: Die Region hat die höchsten Berge der Schwäbischen Alb. 2018 waren zudem 82 Frost- und 13 Eistage zu verzeichnen . Mit seinen beiden Straßenmeistereien in Balingen und Albstadt-Lautlingen kümmert sich der Landkreis um insgesamt rund 150 Kilometer Bundesstraßen, 210 Kilometer Landesstraßen und 270 Kilometer Kreisstraßen.