Zollernalbkreis Lehrermangel wird ein Problem bleiben

Coronabedingte Ausfälle noch nicht einberechnet

Die Krankheitsreserve wird nach Einschätzung Romers vor dem Start im Herbst, wie schon in den Jahren zuvor, bereits gänzlich aufgebraucht sein. Die coronabedingten Ausfälle seien dabei noch gar nicht eingerechnet. Seine Meinung: "Das Land stopft seine Lücken in der Lehrkräfteversorgung im Normalbetrieb dann mit Hilfslehrkräften, die vom ersten bis zum letzten Schultag beschäftigt werden." Danach seien diese völlig unterschiedlich qualifizierten, aber dringend benötigten Menschen in den Sommerferien arbeitslos, um im Herbst des folgenden Jahres wieder mit einem neuen Kettenvertrag eingestellt zu werden. Romers Kommentar: "Staatliches ›hire and fire‹ in Reinform."