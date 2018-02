Zollernalbkreis Landratsamt wird von Narren gestürmt

Bevor es dann nach dem dreifachen Narrenruf "Mo hei – bisch grea!" ans Zahlen und Stempeln ging, wurden dem Landrat wie in gereimter Form die Leviten gelesen. Narrenmeister Rainer Hölle erzählte von den Ärgernissen mit dem Burladinger Schultes und der "Hechinger Blondesse", vom mangelhaften Brandschutz im neuen Balinger Krankenhaus, vom Milliardenprojekt Berliner Flughafen, pardon, Zentralklinikum auf Gemarkung der künftigen »großen Zollerkreisstadt«, für das der Landrat den Gürtel enger schnallen müsse. Den – den Gürtel – hatte der Narrenmeister gleich mitgebracht. Auch die Vorschriften, die es immer schwieriger machten, ein Narrentreffen zu organisieren: "Der Narrensprung wird vermessen."

Angesichts der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren, als der Landrat so stark geschminkt gekommen war, dass kein Stempel auf sein Gesicht passte, hatten die Bisinger Narren eine "Stempelschablone" mitgebracht. Aber die kam dann nicht mehr zum Einsatz: Der Landrat, der mit seinem Team "von Wolf, Hahn und Häring bis zu Scholtes Reh" als seltenes Insekt mit dem Schlachtruf "Schmetterling – flieg!" für Artenschutz warb, hatte in diesem Jahr die Wangen frei und hielt brav still, als der Narrenmeister ihm den Stempel aufdrückte. Als er dem Narren den Briefumschlag mit dem "Zehnten" übergab, bemerkte Pauli, der Huldigungslohn sei in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen, die Kreiskämmerei werde es aber verkraften.

Unter den Klängen des Bisinger Narrenmarschs kam ausgelassene Stimmung auf. Jetzt hieß es: "Dia Fasnet regieret mir selber, was schert uns die ordnende Welt, wir pfeifen frisch von der Leber auf Fürsten, Grafen und Geld!"