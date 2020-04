Zollernalbkreis Landratsamt bestätigt zwei weitere Corona-Todesfälle

Es sind an beiden Klinikstandorten des Zollernalb Klinikums insgesamt 90 infizierte Personen aufgenommen, 75 davon stationär und 15 in intensivmedizinischer Betreuung. In den Acura Kliniken sind derzeit 14 Patienten aufgenommen.

Abschließend bestätigt das Landratsamt, dass inzwischen 156 Infizierte und Erkrankte wieder genesen sind.