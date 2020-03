Zollernalbkreis Landratsamt bestätigt zwei Corona-Todesfälle

Newsblog zur Ausbreitung des Coronavirus in der Region

Gestorben sind demnach an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 am Freitag im Paul-Lechler-Krankenhaus Tübingen eine 92-jährige Frau und am Montag im Krankenhaus Sigmaringen ein 72 Jahre alter Mann, der an schweren Vorerkrankungen litt. Bereits am Montag hatte das Landratsamt Tübingen den Tod der über 90-Jährigen Frau aus dem Zollernalbkreis bestätigt.