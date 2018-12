Zollernalbkreis Landrat wirbt für gerechtes Miteinander

"Wir freuen uns, dass die Geburtenzahlen in unserem Klinikum in den vergangenen drei Jahren überproportional zur bundesweiten Geburtenrate angestiegen sind und wir kürzlich die 1000 Geburt in diesem Jahr feiern konnten", sagt Pauli.

Mut und Engagement lohnten sich: Gemeinsam mit engagierten Kinderärzten und dem Landkreis Sigmaringen habe der Landkreis eine kinderärztliche Notfallsprechstunde an Sonn- und Feiertagen in Albstadt etabliert. Die gute Nachbarschaft der beiden Landkreise werde dank einer privaten Stiftung mit dem Bau eines stationären Hospizes fortgesetzt.

Schnelle, leistungsfähige und flächendeckende Internetverbindungen seien heute ein entscheidender Standortfaktor. "Als erster Kreis im Land haben wir ein Amt für Digitalisierung geschaffen", betont Pauli, "das unter anderem den Ausbau eines kommunalen, gemeindeübergreifenden Glasfasernetzes koordiniert und unterstützt."

Auch die wohnortnahen Angebote und Dienstleistungen des Landkreises seien ausgebaut worden. Dazu zähle die Übernahme der Erddeponien in Balingen und Albstadt ebenso wie das erweiterte Angebot des RufBusses Zollern­alb mit dem "Nachtschwärmer" in Hechingen.

"Dass Menschen in unserer wohlhabenden Gesellschaft in Armut allein gelassen werden, wollen wir nicht hinnehmen", versichert er. Der Zollernalbkreis habe sich zum Ziel gesetzt, Beteiligungsworkshops zur kommunalen Armutsprävention und -bekämpfung durchzuführen. "Wir möchten das Angebot an günstigem Mietwohnraum für Menschen im unteren Einkommensdrittel und für Transferleistungsbezieher erhöhen", nennt der Landrat ein weiteres Ziel. "In einer ersten Stufe werden Maßnahmen wie Wohnraumakquise oder der Aufbau eines Wohnungsportals aufgegriffen."

Auf kommunaler Ebene, im Landkreis und in den Städten und Gemeinden, passiere Demokratie nicht "einfach so". Sie werde von den Bürgern des Zollernalbkreises aktiv praktiziert und lebe von der Pluralität der Menschen und Meinungen vor Ort.

Am 26. Mai 2019 werden das Europaparlament sowie der Kreistag und die Gemeinde- und Ortschaftsräte neu gewählt. Pauli lädt alle Wahlberechtigten ein, von ihren demokratischen Rechten Gebrauch zu machen, um mitzureden, mitzuentscheiden und mitzugestalten.

Der Dank und die Anerkennung des Landrats geht an alle, die sich zum Wohl der Menschen einsetzen: "Unsere Gesellschaft lebt von dem Engagement, der Kreativität und Verbundenheit untereinander", sagt er und verbindet damit die Wünsche für ein gesegnetes, gesundes und erfülltes Jahr 2019: "Gehen wir gemeinsam mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr."