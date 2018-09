Zollernalbkreis Kreis-SPD plant Bündnis gegen Rassismus

"So weit entfernt und doch gefährlich nahe: Was in Chemnitz vor wenigen Tagen geschah, darf durchaus als Abbild einer gespaltenen Gesellschaft gesehen werden. Diese Ereignisse nehmen Demokraten in die Pflicht, auch im Zollernalbkreis", so die Auffassung des SPD-Kreisvorsitzenden Alexander Maute. Für ihn und seine Genossen ergibt sich daraus weniger die politische als vielmehr die moralische Verpflichtung, Aktivitäten vor Ort zu intensivieren und für eigene Überzeugungen einzustehen: "Demokraten aller Parteien sind aufgerufen, in diesen Tagen Stellung gegen Rassismus und für eine offene und liberale Gesellschaft zu beziehen."

Den Anfang macht eine Podiumsdiskussion mit der SPD-Politikerin Evelyne Gebhardt, der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die zum Thema "Unser Europa. Unsere Zukunft?" am Freitag, 14. September, ab 19 Uhr in der Hohenzollernhalle Bisingen stattfinden wird. Nur wenige Tage später, am 18. September um 19 Uhr, findet eine weitere Veranstaltung zum Thema "Für einen starken Rechtsstaat" in "Dianas Hendl-Alb" in Burladingen statt. Neben dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, wird ein Vertreter der örtlichen Polizei vor Ort sein und über die Kriminalität in der Region referieren.

Ein Besuch des Europäischen Parlaments in Straßburg am 2. Oktober bietet ferner rund 50 Genossen aus dem Zollernalbkreis die Möglichkeit, sich mit dem Europaabgeordneten Peter Simon (SPD) auszutauschen und politische Impulse für die Arbeit vor Ort zu gewinnen. Am 27. Oktober wird der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, ab 18.30 Uhr im Balinger Zol­lernschloss unter dem Titel "Halbzeit von Grün-Schwarz" zur Landespolitik sprechen.