Zollernalbkreis Klinikum will bereits jetzt Zentren bilden

Eine 2019 in Auftrag gegebene Analyse am Standort Balingen hat gezeigt, dass eine Abteilung mit zwölf bis 18 Betten für Kinder- und Jugendmedizin schon jetzt im Balinger Krankenhaus realisiert werden könnte. Die Neueröffnung einer pädiatrischen Abteilung wäre gegen den bundesweiten Trend: Seit 1991 sei deutschlandweit jede fünfte Kinder- und Jugendabteilung geschlossen worden. Dabei seien die Behandlungszahlen im Zollernalbkreis "moderat ansteigend". Mehr noch: Bei der Geburt von Frühgeborenen muss laut neuer Richtlinie eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt zugegen sein, und es muss sich eine pädiatrische Abteilung am Klinikum befinden.

Laut Gutachten sollte die Neueröffnung der pädiatrischen Abteilung zusammen mit der Eröffnung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) erfolgen. Von einem "negativen Deckungsbeitrag" sei auszugehen, und "die Möglichkeit der Gewinnung des notwendigen Fachpersonals muss kritisch geprüft werden".

In einer immer älter werdenden Gesellschaft ist auch Palliativmedizin zunehmend gefragt. "Zu einer ganzheitlichen Patientenversorgung gehört auch die kompetente und engagierte medizinische Begleitung in der letzten Lebensphase", heißt es in den Sitzungsunterlagen.

Negative Auswirkungen fürs Darmzentrum?

Die Verlegung der Endoskopie von Balingen nach Albstadt ist erforderlich, weil die Begehung des Funktionsbereichs Endoskopie am Albstädter Krankenhaus ergeben hat, dass die Vorgaben nur noch eingeschränkt erfüllt werden, was negative Auswirkungen auf das zertifizierte Darmzentrum haben könnte. Zudem sei es als Vorbereitung einer Abteilung für Lungenmedizin zu sehen. Auch Letztere sei wichtig, weil Erkrankungen der Atemwege und der Lunge trotz therapeutischer Fortschritte "eine der wichtigsten Ursachen für Krankheit und Sterblichkeit in Deutschland bleiben werden".

Die Betten für die pädiatrische Abteilung sollen im ersten Obergeschoss, die Palliativabteilung im zweiten Obergeschoss des Balinger Krankenhauses untergebracht werden. Die Abteilungen für die erste und für die letzte Lebensetappe sollen laut Plan innerhalb von 22 Monaten fertig sein. Was die Endoskopie betrifft, soll es sogar schon etwas schneller gehen: Für Planung, Einrichtung und Umzug in den Bereich der ehemaligen gynäkologischen OP in Albstadt sind 21 Monate veranschlagt.

Für Vorbereitung, Planung und Vergabe ist im aktuellen Haushalt eine Million Euro eingestellt; Verpflichtungsermächtigungen von drei weiteren Millionen ermöglichen schon in diesem Jahr die Vergabe von Bauleistungen.