Zollernalbkreis Junge Familien meiden Kreis

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Baden-Württemberg betrug Ende 2017 43,4 Jahre. Der Zollernalbkreis liegt im Vergleich der 44 Stadt- und Landkreise mit 44,9 Jahren auf dem zweitletzten Platz vor dem Main-Tauber-Kreis (50 Jahre).Was ist der Grund für die konstant negative Entwicklung?

Die allgemeine Entwicklung beschränkt sich nicht auf die Zollernalb: Lag das Durchschnittsalter im Jahr 1952 in Baden-Württemberg bei gerade mal 34,6 Jahren, waren es Ende 2017 bereits 43,4 Jahre, Tendenz steigend. Warum das? Zum einen verweist das Statistische Landesamt darauf, dass mehr junge Leute aus dem ländlichen Raum in die Großstädte beziehungsweise Ballungsgebiete ziehen, zum anderen ist die Bevölkerung in Regionen mit Universitätsstädten jünger – durch die große Anzahl von Studierenden.

Universitätsstädte haben die jüngste Bevölkerung