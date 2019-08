Zollernalbkreis Immer mehr haben kleinen Waffenschein

In bestimmten Situationen könnten diese Waffen durchaus von Vorteil sein, erkennt Aschenbrenner an. Er empfiehlt aber, bei Konflikten grundsätzlich sensibel zu reagieren, also sich zurückzuhalten. Stattdessen sollten besser andere Personen hinzugezogen werden. Sollte eine Schlichtung nicht möglich sein, solle man sich nicht scheuen, die Polizei zu alarmieren.

Sorgen bereitet Aschenbrenner vor allem die Gruppe, die am meisten von Gewaltdelikten betroffen sind: junge Männer. Es bestehe die Gefahr, dass diese die Waffen nicht defensiv, sonder eher offensiv einsetzten. "Diese Versuchung ist sicher groß", ist Aschenbrenner der Ansicht.

Ein Antragsteller muss mindestens 18 Jahre alt sein. Die entsprechende Behörde prüft dann dessen Zuverlässigkeit, wobei unter anderem geprüft wird, ob Vorstrafen vorliegen.

Außerhalb von Schießständen und dem eigenen Grundstück ist die Benutzung der Waffen grundsätzlich verboten. Benutzt werden dürfen sie nur bei Notwehr oder Notstand.